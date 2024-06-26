Известны три пары 1/8 финала Евро-2024

Вечером 26 июня в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Румынии сыграла с командой Словакии вничью (1:1), а сборные Украины и Бельгии голов друг другу забить не сумели (0:0). Таким образом, румынская команда выиграла квартет Е, второе место у сборной Бельгии, а третье – у сборной Словакии. У всех команд, даже у Украины с последнего места – по четыре балла.

Таким образом, сборная Франции (второе место группы D) уже точно получит себе в соперники команду Бельгии. Ранее определились следующие пары плей-офф: это Германия – Дания и Швейцария – Италия.

Бельгия вымучила ничью, выйдя в плей-офф на Францию и отправив Украину домой