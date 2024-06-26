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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бельгия вымучила ничью, выйдя в плей-офф на Францию и отправив Украину домой

26 Июня 2024 • 20:56 Комментировать (4)
Украина
0:0
Бельгия
окончен
Сборные Бельгии и Украины выдали не самый интригующий матч. На пару команды создали пару моментов, закончив поединок без голов. Бельгию этот результат устроил, а Украину нет.
Протокол игры  
Украина0:0Бельгия
Трубин АнатолийЗабарный ИльяСваток Александр 81' (Ярмоленко Андрей ( 81') Матвиенко НиколайТымчик АлександрМиколенко Виталий 58' (Зинченко Александр ( 58') Шапаренко Николай 70' (Ванат Владислав ( 70') Бражко Владимир 70' (Степаненко Тарас ( 70') Судаков ГеоргийЯремчук Роман 70' (Малиновский Руслан ( 70') Довбик Артём  69'
Запасные: Бондарь ВалерийЗубков АлександрБущан ГеоргийТаловеров МаксимСидорчук СергейМихайличенко БогданКонопля ЕфимЛунин Андрей
Кастельс КоэнКастань ТимотиФас Ваут  43'Вертонген ЯнТеате АртурОнана АмадуТилеманс Юри 62' (Карраско Янник ( 62') Троссар Леандро 62' (Мангаля Орель ( 62') Де Брёйне КевинДоку Жереми 77' (Бакайоко Жоан ( 77') Лукаку Ромелу 90' (Опенда Лои ( 90')
Запасные: Селс МатцВранкс АстерКамински ТомасВермирен АртурДебаст ЗеноКюйпер МаксимДе Кетеларе Шарль
26 июня. Стадион "МХП-Арена".

В среду на Евро завершался групповой турнир. Самая запутанная ситуация была в квартете Е, где у всех трёх команд было по три очка, так что любая сборная могла занять как первое место, так и последнее. При этом велика была вероятность, что из этой группы в плей-офф пройдет и третье место. У сборной Украины, правда, была проблема с дополнительными показателями – разница мячей «-2» отправила их на последнее место перед заключительным туром.

Украинцы не собирались запираться и постарались начать матч активно, но первый момент был создан именно у их ворот. Троссар покатил мяч в штрафную на ход Лукаку, который с угла штрафной бил по воротам, но попытка получилась неакцентированный, и Трубин с это попыткой справился. После этого момента бельгийцы взяли мяч под свой контроль и завладели инициативой, но больше долгое время не тревожили вратаря соперников.

Сами украинцы ответили дальними ударом Яремчука, но получилось точно в Кастельса. Затем Довбик после быстрой атаки бил с линии штрафной, но вышло мимо створа. Ещё через несколько минут форвард «Жироны» уже ворвался в штрафную и покатил назад на Шапаренко, но тот сходу пробил над перекладиной. В ответ бельгийцы заработали право на штрафной на фланге, и де Брёйне решился на неожиданный удар, к чему Трубин не был готов, но мяч прошёл мимо цели.

В конце тайма Яремчук слева ворвался в штрафную, но вместо удара с острого угла решил прострелить на Довбика, но тот не успел немного, чтобы замкнуть. На перерыв команды ушли без голов. При этом в таблице в режиме реального времени Бельгия была второй, а Украина – четвёртой. В начале второго тайма инициативой скорее владели подопечные Доменико Тедеско, но их удары из-за пределов штрафной раз за разом блокировались.

В целом второй тайм шёл спокойнее. Бельгийцы перекатывали мяч, а украинцы никак не могли взять его под свой контроль или просто заполучить для проведения быстрых контратак. Первый момент во втором тайме случился минут за восемнадцать до конца основного времени. Карраско слева обыгрался в стеночку с партнером и с линии штрафной по центру нанёс удар, но Трубин спас. Тут же в ответной атаке после борьбы у чужих ворот мяч отскочил к Довбику, который с пары метров бил, но Фас успел заблокировать. Затем он же получил мяч в штрафной справа и пробил, но в створ не попал.

За семь минут до конца матча Малиновский пытался забить «сухим листом», но Кастельс успел сделать несколько шагов назад и выбить мяч на повторный угловой, который уже ни к чему не привёл. В ответ Бакайоко получил возможность пробить из правой зоны штрафной, но в дальний угол он не попал. В компенсированное время уже Судаков бил с близкого расстояния, в створ он попал, но Кастельс оказался на месте.

В итоге нулевая ничья. Сборная Бельгии благодаря этому заняла второе место в группе и вышла в 1/8, где сыграет с Францией. Украина же отправляется домой. При этом все четыре команды в группе набрали одинаковое количество баллов.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Бельгии

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Комментарии (4) Все комментарии
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fleafil
26 Июня 2024 в 21:13
Какой же унылый чемпионат. Такое чувство что сегодня РПЛ смотрел. Ростов в майках сборной Румынии бегал...
Антидыня
26 Июня 2024 в 21:17
fleafil, ты ещё нынешнее Упл не видел))
intermerdano
26 Июня 2024 в 21:10
надо постараться было не выйти из такой изи группы =)
Антидыня
26 Июня 2024 в 21:02
Привет жовто-блокитным русофобчикам)
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