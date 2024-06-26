Опять унылые нули: сборная Украины не смогла забить бельгийцам и покинула Евро-2024

Сборные Украины и Бельгии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 26 июня.

Самый закрученный (или договорной) сюжет группового этапа Евро-2024: перед последним туром у каждой команды по три очка. Сборная Украины поправила ситуацию, но есть и минус: играть предстояло с главным фаворитом, командой Бельгии, ещё и отрицательную разницу мячей нужно было поправить. При этом, ничейный результат выводил команды Словакии и Румынии в плей-офф на сто процентов, букмекеры даже обрушили котировку до матча.

Но украинцам не о параллельной игре нужно было думать, Довбик, Яремчук, Судаков и компания вышли побеждать, начали игру с пару неплохих прострелов Миколенко. Остроты создать не удалось, однако и Бельгии держали в узде. Кевин Де Брёйне и его сокомандники совсем не производили впечатление записного фаворита. Кстати, именно полузащитник «Манчестер Сити» и создал первый голевой момент матча, выпилив классный заброс на Лукаку. Ромелу же по традиции пробил неудачно – слабо и точно по позиции Трубина.

Играли будто абсолютно равные команды, которые никуда не спешили. Скучнейший футбол пытался разбавить только Кевин Де Брёйне: на исходе получаса игры он исполнил стандарт с дальней дистанции. Метров с 40 пытался закрутить по штангу – совсем чуть-чуть не попал. Сборная Украины хоть какой-то полумомент исполнила в раздевалку: Яремчук выскочил на Кастельса, но вместо удара ушёл в лицевую и прострелил. А Довбик на дальнюю штангу не успел.

Душный футбол немного удалось разбавить заменами на исходе часа игры. Появились Зинченко, Троссар и Карраско. Как раз Янник и замыкал передачу от Лукаку с линии штрафной площади. В касание пробил бельгиец, упаковал мяч под штангу, но там его достал Трубин. В ответ был организован выпад Довбика, однако Артём затянул с ударом, попав точно в распластавшегося защитника.

Надежда была только на ошибку, оплошность. И её чуть не совершил Кастельс – после подачи Малиновского от угла поля бельгийский голкипер с трудом сумел выудить мяч из-под перекладины. Но по созданным моментам на гол сегодня так никто и не наиграл. Словаки и румыны «ожидаемо» сыграли вничью, украинцы и бельгийцы – наверное, тоже. В итоге, из этой группы все кроме сборной Украины проходят в плей-офф Евро-2024. Но интересно ли смотреть такой футбол?