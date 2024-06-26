Как предсказывали – так и сыграли: Словакия и Румыния очной ничьей вывели друг друга в плей-офф Евро-2024

Матч сборных Словакии и Румынии венчал разборки в группе E на Евро-2024 параллельно со встречей Украины и Бельгии. Ситуация в этом квартете на подходе к заключительному туру складывалась весьма хитросплетённая.

Все команды группы E испытали за два первых тура радость победы и горечь поражения. Поэтому и было у всех по три очка. Только разница мячей отличалась. Лучшая наблюдалась у Румынии, а дальше по лесенке она была хуже у Бельгии, Словакии и Украины.

Пошли разговоры о том, что матч Словакия – Румыния обязательно завершится ничью. Просто потому как такой результат гарантированно выводил в плей-офф турнира обе эти сборные, не особо хватающие звёзды с футбольного небосклона.

Словакия заиграла первым номером, а Румыния были не прочь отвечать в контратаках. На одиннадцатой минуте Рациу с левого полуфланга пробил в правый угол, Дубравка отразил мяч, а с подбора выше створа приложился Хаджи.

Потом Рэзван Марин со штрафного не попал в левый угол. У словаков состоялся наброс слева со штрафного, но Ганцко и Шкриньяр не дотянулись до мяча, поэтому без удара и тем более без гола. У других ворот Станчу из-за пределов штрафной послал мяч в руки Дубравке.

И тут славянская команда забила. Подача справа от Куцки – и упущенный всеми Дуда головой отправляет сферу в сетку (1:0). В онлайн-таблице группы E сборная Словакии выбралась на первое место, а сборная Румынии опустилась на четвёртую строчку.

Дальний удар Рациу стал добычей Дубравки – команда Йордэнеску сравняла счёт иначе. Хаджи входил справа в чужую штрафную площадь и заработал пенальти. Сначала арбитр назначил штрафной удар, но ВАР определил фол на белой линии, поэтому и одиннадцатиметровый.

Против Хаджи нарушил правила Ганцко, которому судья после ВАРа отменил жёлтую карточку. Рэзван Марин не испытал проблем с тем, чтобы поразить с точки левую девятку (1:1). Румыния покинула последнее место в онлайн-таблице. Дрэгуш ускакал в контратаку и не попал в правый угол.

Гараслин в начале второго тайма сместился с левого фланга и с острого угла проверил Ницэ – вратарь справился. В районе часа игры инициатива определённо перешла к румынам, при этом обменялись команды двумя острыми ударами в ту и другую сторону.

Дубравка вытащил попытку Рэзвана Марина, а Дрэгушу не удалось направить мяч в створ ворот. Так же и у Словакии в атаке: один удар – в створ, второй – нет. Стрелец нанёс мощный выстрел, с которым совладал Ницэ, а Гараслину точности не хватило.

Напомним, ничья в очной встрече выводила в плей-офф и Словакию, и Румынию. Без оглядки на параллельный матч. Так 1:1 и закончили. Учитывая исход встречи Бельгия – Украина, Румыния выиграла группу, а Словакия прошла в 1/8 финала с третьего места. Всё решила разница мячей при равенстве очков у четырёх сборных (по четыре балла).

Кирилл Иванцов