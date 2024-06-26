Фанаты сборной Сербии подрались с полицией после задержаний из-за поддержки России

В Германии произошла драка между фанатами сербской национальной сборной и полицией. Это произошло после того, как были задержаны фанаты, демонстрировавшие флаг России.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как болельщики сборной Сербии, которая закончила своё выступлении на чемпионате Европы, столкнулись с немецкими полицейскими, в результате чего шестеро сербских фанатов были арестованы и доставлены в участок.

Напомним, сербы заняли последнее место в своей группе, не одержав в трёх матчах ни одной победы. Команда Драгана Стойковича вчера поделила очки с Данией (1:1), а до этого уступил в первом туре Англии со счётом 0:1, после чего сыграла вничью со Словенией (1:1).