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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фанаты сборной Сербии подрались с полицией после задержаний из-за поддержки России

26 Июня 2024 • 20:46 Комментировать

В Германии произошла драка между фанатами сербской национальной сборной и полицией. Это произошло после того, как были задержаны фанаты, демонстрировавшие флаг России.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как болельщики сборной Сербии, которая закончила своё выступлении на чемпионате Европы, столкнулись с немецкими полицейскими, в результате чего шестеро сербских фанатов были арестованы и доставлены в участок.

Напомним, сербы заняли последнее место в своей группе, не одержав в трёх матчах ни одной победы. Команда Драгана Стойковича вчера поделила очки с Данией (1:1), а до этого уступил в первом туре Англии со счётом 0:1, после чего сыграла вничью со Словенией (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии
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