Непомнящий: «У сборной Сербии что-то не в порядке внутри команды»

Валерий Непомнящий, в прошлом известный российский тренер, предположил, по какой причине сборная Сербии неудачно выступила на Евро-2024.

Сербская национальная команда 25 июня сыграла вничью с Данией и завершила групповой этап на последнем месте, набрав всего два балла. Коллектив Драгана Стойковича до этого уступил в первом туре Англии со счётом 0:1, после чего сыграл вничью со Словенией (1:1).

- У сборной Сербии что‑то не в порядке внутри команды. Есть хорошие, качественные футболисты, а команды как не было, так и нет, - передаёт слова Валерия Непомнящего «Чемпионат».