Сборная Украины потеряла Миколенко из-за травмы

Во втором тайме матча Украина – Бельгия на Евро-2024 защитник сборной Украины Виталий Миколенко не смог продолжить игру. Во время борьбы с защитником соперника Тимоти Кастанем Виталий неудачно наступил на ногу, а после практически сразу показал скамейке украинской сборной о необходимости замены. Вместо Миколенко на поле по позиции вышел левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Напомним, что счёт в мачте Украина – Бельгия до сих пор не открыт. В основном доминирует сборная Бельгии, однако и у украинской команды был ряд опасных моментов. Текстовую трансляцию проводит наш портал.