Сборная Румынии – лидер группы Е на момент перерывов в матчах

Вечером 26 июня сборная Румынии играет в третьем туре группового этапа Евро-2024 против сборной Словакии, а сборная Украины проводит матч против бельгийской сборной. По итогу первого тайма словаки и румыны обменялись голами – 1:1. Что же касается украинцев и бельгийцев, то эти сборные не открыли счёт.

Если всё так и закончится по итогу таймов вторых, то в плей-офф с первого места выйдет сборная Румынии, со второго – сборная Бельгии, а с третьего – сборная Словакии. Украинская сборная займёт четвёртое место. У каждой команды по четыре балла.