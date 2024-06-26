Экс-игрок ЦСКА рассказал, какая сборная его удивила на Евро-2024

Евгений Алдонин, в прошлом футболист столичного ЦСКА, рассказал, какая сборная его удивила своей игрой на чемпионате Европы - 2024, который проходит в настоящее время в Германии.

- Достойно смотрятся только немцы, испанцы и австрийцы меня удивили. Мне кажется, поляков в группе австрийцы не заметили. Очень крепкая, классная команда. Французам они ни в чём не уступали, - передаёт слова бывшего хавбека ЦСКА Legalbet.

Напомним, коллектив Рангника 25 июня одержал победу над Нидерландами (3:2) и финишировал на первой строчке в своей группе, обойдя Францию, Нидерланды и Польшу. В активе австрийцев шесть набранных баллов.