Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Эль-Шаарави: «Ни одна команда не рада играть против Италии»

26 Июня 2024 • 19:17 Комментировать
Хорватия
1:1
Италия

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан эль-Шаарави высказался после выхода национальной команды в плей-офф Евро-2024.

- Ни одна команда не рада играть против Италии, потому что у нас есть большая история; мы действующие чемпионы, и играть против нас никогда не бывает легко. Мы увидели это в матче с Хорватией. Наша цель - открыто играть против каждой команды. Мы сделаем то же самое и против Швейцарии.

Победа над Хорватией была очень эмоциональной; гол на 97-й минуте доставляет огромную радость. Мы все были очень счастливы. Мы никогда не сдаемся, мы всегда верим до конца. Италия заслуженно вышла в плей-офф, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Италия вырвала ничью в матче с Хорватией в компенсированное время и добыла путёвку в 1/8 финала турнира.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Стефан Эль-Шаарави

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июня
19:17
Эль-Шаарави: «Ни одна команда не рада играть против Италии»
13:38
Спаллетти извинился перед журналистом
25 Июня
12:45
Терёхин заявил, что хорваты играли лучше итальянцев, но уступили тактически 3
12:15
Петрушин назвал средним уровень сборной Италии 1
11:48
​Доннарумма получил хорошие оценки за игру с Хорватией 1
09:10
Денис Попов: «Италия испугалась сама себя, а судья нелогично добавил 8 минут»
05:32
Доннарумма пропустил только два из последних семи пенальти на Евро
04:53
Дзакканьи прокомментировал свой гол, выведший Италию в плей-офф Евро-2024
02:41
Модрич: «Мой рекорд ничего не значит, ведь это не помогло команде»
02:09
Далич – о ничьей с Италией: «Это не наш турнир» 1
00:54
Модрич: «Футбол бывает жестоким» 1
00:45
Жоржиньо – о голе Италии на 98-й минуте: «Этим прекрасен футбол»
00:36
Они написали драму: четыре лучших игрока матча Хорватия – Италия
00:28
Спаллетти: «В матчах сборной Италии происходят нелогичные вещи»
00:19
Модрич – лучший игрок матча Хорватии против Италии
00:01
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 32
00:00
Италия на последних секундах вырвала путевку в 1/8 финала Евро
24 Июня
23:31
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
23:21
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:21
Не с пенальти, так с игры: Модрич забил и поставил Италию на грань вылета 2
22:09
В старте сборной Италии нет игроков «Ювентуса» – впервые за 26 лет на крупных турнирах 2
21:54
Доннарумма установил рекорд Евро
21:30
Хорватия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
21:07
Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024
17:10
Экс-игрок сборной Хорватии Вейич: «Я верю в нашу команду»
15:07
Радченко назвал фаворита матча Италия – Хорватия
13:37
Ставка и прогноз на матч Хорватия — Италия Евро-2024 — 24 июня 2024
09:00
Хорватия – Италия: Какие стартовые составы дадут Далич со Спаллетти 1
02:36
Интересный прогноз и ставка на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
02:11
Хорватия - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Июня
21:24
Ковачич: «Гордимся, что Модрич играет с нами»
20:24
Ставка и прогноз на точный счёт матча Хорватия — Италия Евро 2024 — 24 июня 2024
20:13
Спаллетти – перед игрой с Хорватией: «Надеюсь, мы извлекли урок из матча с Испанией»
20:08
Бастони – перед матчем с Хорватией: «Не люблю слово страх, когда мы говорим о футболе»
19:45
Пашалич: «Италия чувствует себя некомфортно после поражения от Испании»
18:47
Хорватия – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle
04:03
Пеллегрини – о матче против Хорватии: «Италия не будет играть на ничью» 2
03:45
Бобан: «Цикл сборной Хорватии подходит к концу, но Италии будет нелегко» 1
03:19
Тотти признался, что его не впечатлил ни один игрок сборной Италии в матчах Евро
01:38
Пашалич: «Сборная Италии сильна, но мы можем победить»
22 Июня
23:05
Тотти: «Сборная Испании была идеальна, Италии нужно перевернуть эту страницу»
22:53
Ставка и прогноз на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
15:23
«Чемпионы, прижатые к стене»: Капелло оценил сборную Хорватии
21 Июня
23:01
Пять игроков сборной Италии могут лишиться места в основе после поражения от Испании
18:31
Дьяков ответил, какая сборная может всех удивить на Евро-2024
01:55
Италия может остаться без плей-офф Евро-2024: Турнирные расклады в группе В 3
00:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
19 Июня
21:31
Модрич: «У нас нет вариантов – нужно обыгрывать Италию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» «Спартак» принял решение по Промесу Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Сборная Венгрии вошла в историю Евро Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Та ну его: Из-за кого Германия едва не проиграла на Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду «Спартак» принял решение по Промесу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
48 мин
Украина Украина
Бельгия Бельгия
0
0
4.20 3.70 1.85
Видео
48 мин
Словакия Словакия
Румыния Румыния
1
1
2.75 3.20 2.65
Видео
26.06.24 в 22:00
Чехия Чехия
Турция Турция
2.95 3.30 2.45
Видео
26.06.24 в 22:00
Грузия Грузия
Португалия Португалия
12.00 6.00 1.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июня
19:41 · Чемпионат Европы 2024
Румыны с пенальти отыгрались в матче со словаками
19:29 · Чемпионат Европы 2024
Словаки повели в матче со сборной Румынии
19:28 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок ЦСКА рассказал, какая сборная его удивила на Евро-2024 2
19:17 · Чемпионат Европы 2024
Эль-Шаарави: «Ни одна команда не рада играть против Италии»
19:03 · Чемпионат Европы 2024
Отец Даку: «Мирлинду нехорошо от произошедшей ситуации»
18:32 · Чемпионат Европы 2024
На матче сборных Украины и Бельгии будет больше украинских болельщиков, чем бельгийских
18:12 · Чемпионат Европы 2024
Зинченко и Мудрик не выйдут в старте сборной Украины на матч с бельгийцами
18:07 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Словакии и Румынии назвали свои составы на игру Евро-2024
17:58 · Чемпионат Европы 2024
Фоден покинул сборную Англии
17:44 · Чемпионат Европы 2024
Гранат: «По игре сборной Сербии не было видно, что это команда»
17:39 · Чемпионат Европы 2024
Алдонин — о сборной Англии: «Игроки выглядят уставшими»
17:28 · Чемпионат Европы 2024
Геркус: «Рангник – хороший тренер, это известный факт»
17:13 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов: «Тренер Сербии разложил всё не так, как могло бы быть»
15:19 · Чемпионат Европы 2024
Газзаев – о сборной Англии: «Если нет результата, увольняют тренера»
15:15 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов объяснил, чем ему понравился Евро-2024 эксклюзив
Все новости