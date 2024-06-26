Эль-Шаарави: «Ни одна команда не рада играть против Италии»

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан эль-Шаарави высказался после выхода национальной команды в плей-офф Евро-2024.

- Ни одна команда не рада играть против Италии, потому что у нас есть большая история; мы действующие чемпионы, и играть против нас никогда не бывает легко. Мы увидели это в матче с Хорватией. Наша цель - открыто играть против каждой команды. Мы сделаем то же самое и против Швейцарии.

Победа над Хорватией была очень эмоциональной; гол на 97-й минуте доставляет огромную радость. Мы все были очень счастливы. Мы никогда не сдаемся, мы всегда верим до конца. Италия заслуженно вышла в плей-офф, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Италия вырвала ничью в матче с Хорватией в компенсированное время и добыла путёвку в 1/8 финала турнира.