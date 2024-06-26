Отец Даку: «Мирлинду нехорошо от произошедшей ситуации»

Фехми Даку, отец Мирлинда Даку, форварда казанского «Рубина» и сборной Албании высказался об эмоциональном состоянии своего сына.

Напомним, что несколько дней назад Даку допустил оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов. За своё поведение нападающий получил дисквалификацию на две международных игры.

«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему нехорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию», - говорит Даку-старший Sport24.

Как добавил отец футболиста, он считает справедливым возможное наказание от «Рубина» за это для своего сына.

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