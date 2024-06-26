На матче сборных Украины и Бельгии будет больше украинских болельщиков, чем бельгийских

Менее чем через час на Евро-2024 сойдутся сборные Украины и Бельгии. Матч пройдёт в Штутгарте и стартует в 19:00 по московскому времени.

По информации УАФ (Украинской ассоциации футбола), число украинских болельщиков немного превысит число бельгийских – соотношение составит 11 147 к 10 509.

Напомним, что у обеих команд по итогу двух прошедших туров по три очка в копилке. Ранее коллективы огласили свои стартовые составы на поединок.

Текстовая трансляция игры Украина – Бельгия пройдёт на нашем портале. В параллельном матче сойдутся сборные Румынии и Словакии, у всех четырёх команд квартета Е по три очка.