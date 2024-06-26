Зинченко и Мудрик не выйдут в старте сборной Украины на матч с бельгийцами

Решающий матч проведёт 26 июня сборная Украины в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете Е. Восточноевропейцы в 19:00 по московскому времени сойдутся с фаворитом группы, сборной Бельгии. Обе команды за час до игры назвали свои стартовые составы.

Сборная Украины: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Довбик, Яремчук;

Сборная Бельгии: Кастельс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Тилеманс, Онана, Доку, де Брёйне, Троссар, Лукаку.

Текстовую трансляцию грядущей встречи проведёт наш портал. У обеих команд по три очка перед решающим туром.