Сборные Словакии и Румынии назвали свои составы на игру Евро-2024

Менее часа остаётся до поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Словакии и Румынии. Коллективы назвали свои стартовые составы на грядущий матч.

Сборная Словакии: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Стрелец, Шранц.

Сборная Румынии: Ницэ, Ратиу, Дрэгушин, Бурка, Банку, Мариус Марин, Рэзван Марин, Хаджи, Станчу, Коман, Драгус.

Напомним, что у обеих команд по три очка в активе после двух туров. Словаки в первом туре обыграли сенсационно сборную Бельгии (1:0), а румыны – сборную Украины (3:0). Во втором туре сборная Словакии проиграла сборной Украины (1:2), а сборная Румынии – сборной Бельгии (0:2).

Текстовая трансляция матча пройдёт на нашем портале. Стартовый свисток – в 19:00, время московское.