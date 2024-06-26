Фоден покинул сборную Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден покинул расположение сборной Англии, которая сейчас находится в Германии.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний Фоден покинул команду по семейным обстоятельствам. Однако источник отметил, что футболист вернется через какое-то время.

На текущем чемпионате Европы Фоден принял участие в трех матчах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

После трех туров сборная Англии заняла первое место в турнирной таблице группы С, набрав пять очков. Вместе с англичанами в плей-офф вышла Дания. На третьей позиции финишировала Словения, а четвертыми стали сербы.