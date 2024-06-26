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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гранат: «По игре сборной Сербии не было видно, что это команда»

26 Июня 2024 • 17:44 Комментировать
Дания
0:0
Сербия

Сборная Сербии в минувший вторник провалила очередной крупный турнир. Балканцы сыграли в нулевую ничью со сборной Дании и оказались за бортом плей-офф Евро-2024, заняв в квартете С лишь четвёртое место.

Владимир Гранат, бывший защитник московского «Динамо» полагает, что сербы не представляли собой единую команду на этом турнире в Германии.

«Результаты кроются в главном тренере. У сербов хорошие исполнители, была рабочая группа на этом Евро, из неё они как минимум выходить с третьего места должны были. Но было видно, что у игроков разрозненные действия, они не выглядели как единая команда», - говорит Гранат для «Чемпионата».

Напомним, что сборная Сербии менее двух лет назад не вышла из группы на мундиале в Катаре. Тогда соперниками балканцев по квартету были сборные Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Владимир Гранат

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