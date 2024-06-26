Алдонин — о сборной Англии: «Игроки выглядят уставшими»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре сборной Англии на текущем чемпионате Европы.

«Не скажу, что Англия — главное разочарование, но футбол скучный. Игроки выглядят уставшими», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Эксперт считает, что в плей-офф так играть нельзя, поэтому если англичане хотят добраться до финала, то им придется включаться.

По итогам трех сыгранных туров подопечные Гарета Саутгейта заняли первое место в турнирной таблице группы C, набрав пять очков. Стоит сказать, что за три матча Англия забила всего два гола.

Вторая путевка в 1/8 финала досталась Дании, а у Словении есть шансы выйти с третьей позиции. Последнее место заняла Сербия, которая покинула турнир.