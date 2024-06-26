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Чемпионат Европы по футболу 2024

Геркус: «Рангник – хороший тренер, это известный факт»

26 Июня 2024 • 17:28 Комментировать

Илья Геркус, бывший президент московского «Локомотива» высказался о Ральфе Рангнике, тренере национальной сборной Австрии. Его команда по итогу группового этапа Евро-2024 выиграла сенсационно квартет D, притом соперниками австрийцев были сборные Франции, Нидерландов и Польши.

Напомним, что в 2021 году Рангник был назначен в столичном «Локомотиве» руководителем клуба по спорту и развитию, заключив трёхлетнее соглашение. Период Рангника в «Локо» болельщики и эксперты называют провальным, в основном благодаря трансферам, которые не оправдали себя.

«Он хороший тренер. Это известный факт. В «Локомотиве» же стоматолог решил поработать окулистом. Сейчас вернулся в свой кабинет, и всё стало нормально. Плюс игроки его сборной говорят с ним на своем языке. Клуб — это не сборная, клуб сложнее», - говорит Геркус для телеканала «Матч ТВ».

Шесть очков в итоге у австрийской сборной, пять – у сборной Франции и четыре – у сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии Илья Геркус ещё теги
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