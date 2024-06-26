Шалимов: «Тренер Сербии разложил всё не так, как могло бы быть»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре сборной Сербии на чемпионате Европы – 2024.

По мнению специалиста, у сербов был неплохой состав на турнире.

«Не хочется обвинять тренера, но мне кажется, что он разложил все не так, как могло бы быть. И схема, и подход к игрокам», — заявил Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам трех сыгранных туров сборная Сербии с двумя очками заняла последнее место в турнирной таблице группы C и покинула чемпионат Европы – 2024. За три игры сербы забили всего один гол, пропустив при этом два раза.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 стартуют уже в субботу, 29 июня.