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Чемпионат Европы по футболу 2024

Российский болельщик на Евро-2024: сколько стоит, как относятся к России, какие есть проблемы эксклюзив

27 Июня 2024 • 08:00 Комментировать

Российский болельщик Михаил Шичков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём пребывании в Германии во время Евро-2024 и поделился своими ощущениями от турнира.

Представься, пожалуйста.

Меня зовут Михаил Шичков, я с 2018 года веду канал «Последний мундиаль». Веду его, потому что все мои друзья перед чемпионатом мира в России задавали мне одни и те же вопросы: «Как достать билеты на матч», «как достать билеты на самолёт» и так далее. Я устал на них отвечать, поэтому решил сделать так.   

- Откуда ты?

Я из Саратова, а по жизни занимаюсь ведением мероприятий. Я веду всё то, что требует наличие ведущего, который работает с микрофоном.

-  А как добрался в Германию?

Я добрался из Москвы в Ереван, а оттуда уже попал в Рим, где я побыл три дня. И уже из Рима полетел в Дортмунд. Билет Москва – Ереван стоил 8 000 рублей, а Ереван – Рим уже 3 000 рублей, а Рим – Дортмунд немного дороже.

-  Где сейчас живёшь ?

Я в Германии живу в основном у друзей, а в отеле я буду жить уже в последний день. Я забронировал за 7 500 рублей.

На каких матчах был?

Я уже был на двух матчах: Испания – Италия и Украина – Словакия. Впечатления от футбола хорошие, насладился футболом. На Доннарумму обратил внимание, что его замотивировал переход Сафонова в «ПСЖ».

Все мои билеты стоили около 5500 рублей, это стандартные. Только на один матч за 4500 я купил, потому что они так и называются – билеты с ограниченной видимостью. Но я таким билетом не брезгую.

Что скажешь про российские флаги на матчах?

Я знаю всех лично ребят, которые проносили российские флаги на матчи Евро-2024. Собственно, со своим флагом я был на матче Испания – Италия. Вообще все спокойно относятся к русским и к флагу. Понятно, что глупо приносить российский флаг на матчи сборной Украины. Это будет выглядеть чистой провокацией. Этого и не ожидалось. А так, везде, где были российские флаги, ребята проносили без проблем.

На нашумевшем матче Сербия – Словения я знаю лично парней, который принесли российский флаг на матч. У них все крупные СМИ уже взяли интервью. Ребята просто прошли в другой проход, на будущее это хорошая практика, если что-то не получается в одном из проходов, нужно идти в другой. Играет человеческий фактор, там стоят волонтёры, которые могут и не «шарить» за флаги, а болельщики в несколько раз смышлённее, тем более, российские.

Как обстоят дела с атмосферой?

Мне пока не очень нравится отсутствие атмосферы. Ты едешь от трамвая сразу на стадион, тут нет никакой возможности «потусить» с другими болельщиками, выпить пива, нет никакой активности. Знакомый встретился с немцем, и тот сказал: «Мы не собираемся подстраивать свой ритм жизни под гостей, у нас просто чемпионат».

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Поэтому я удивлён, что Германии дали чемпионат Европы, если вы приедете на вокзал в Штутгарте, то там идёт ремонт просто, и выглядит, что им это будто им это не очень надо.

Мы привыкли с 2012 года, что большие турниры – это праздник. Даже в Катаре несмотря на хейт, турнир получился хорошим, и болельщики остались довольны. Если сравнивать инфраструктуру, то у нас старались максимально сделать приятно гостям, поэтому у нас и навигация, и волонтёры, всё было для гостей.  

Вы можете сравнить фан-зону в Дюссельдорфе, которая находится у реки, и в Самаре условной. Элементарно по размерам это несопоставимо.

 


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