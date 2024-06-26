Газзаев – о сборной Англии: «Если нет результата, увольняют тренера»

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о выступлениях сборной Англии на чемпионате Европы. Как известно, команда Гарета Саутгейта заняла первое место в группе С, хотя забила только два гола в играх против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0). Из-за плохого качества игры «три льва» сталкиваются с резкой критикой на родине.

«Учитывая наличие таких игроков, сборная Англии уже давно должна была что-нибудь выиграть, тем более Саутгейт не первый год работает с командой, но пока результатов нет. Всегда, если нет результата, увольняют тренера», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Сборная Англии свой матч 1/8 финала проведёт в воскресенье, 30 июня. Имя соперника команды Гарета Саутгейта будет определено позже.