Ровно 32 года назад Дания выиграла чемпионат Европы, на который не должна была ехать

Ровно 32 года назад, 26 июня 1992 года, проходил финальный матч чемпионата Европы. В нём сборная Дании обыграла Германию со счётом 2:0. Авторами голов в том поединке, проходившем в шведском Гётеборге, стали Йон Йенсен и Ким Вильфорт.

Самое интересное, что сборная Дании не должна была участвовать на Евро-1992. «Алая гвардия» в самый последний момент в списке участников турнира заменила сборную Югославии, которая была отстранена.

Добавим, что сборные Германии и Дании, которые играли в финале Евро-1992, на Евро-2024 сыграют в 1/8 финала. Этот матч пройдёт в ближайшую субботу, 29 июня.

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