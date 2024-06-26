Сёмин: Хвича может забить Португалии

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу предстоящей игры сборных Грузии и Португалии на чемпионате Европы. По словам Сёмина, грузинской команде может помочь игра атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Реально Грузии сегодня может помочь вдохновенная игра, хорошие кондиции футболистов и выступление Хвичи. Он должен значительно прибавить в этом матче, хотя встречи с Чехией и Турцией он провёл достаточно неплохо», - цитирует Сёмина Metaratings.

Экс-тренер «Локомотива» указал на то, что в предыдущих играх на Евро-2024 Хвича действовал не на своей позиции и много помогал обороне.

«Сегодня Кварацхелия будет в состоянии забить гол», - такими словами Сёмин завершил свой комментарий.

Матч сборных Грузии и Португалии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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