Фоден на Евро-2024 чаще пасовал вратарю, чем Кейну

Сборная Англии разочаровывает фанатов. Команда Гарета Саутгейта заняла первое место в группе С на чемпионате Европы с пятью очками, но при этом «три льва» не показали яркой игры. В матчах против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0) англичане забили только два гола.

Специалисты статистики из Opta обратили внимание на интересный факт, который подчёркивает проблемы сборной Англии в атаке. Так, вингер Фил Фоден за три игры сделал только один пас на нападающего Гарри Кейна. Даже вратарю Джордану Пикфорду Фоден пасовал чаще – три раза.

Имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии узнает в среду вечером.