Ринат Билялетдинов — о матче Грузии с Португалией: «Шансы всегда есть»

Известный тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы сборной Грузии в предстоящем матче с национальной командой Португалии.

— Шансы всегда есть! Футбол тем и хорош, что он непредсказуем, — заявил Билялетдинов Vprognoze.

Специалист отметил, что доволен выступлением Грузии на текущем чемпионате Европы, ведь команда играет лучше, чем он ожидал.

После двух туров Грузия занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея на счету всего одно очко. Только победа в предстоящем матче позволит грузинам побороться за путёвку в плей-офф турнира.

Игра третьего тура Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится сегодня, 26 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.