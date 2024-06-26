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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ринат Билялетдинов — о матче Грузии с Португалией: «Шансы всегда есть»

26 Июня 2024 • 14:42 Комментировать
Грузия
...
Португалия
1 8.00 X 5.40 2 1.40
Через 6 ч. 49 мин.

Известный тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы сборной Грузии в предстоящем матче с национальной командой Португалии.

— Шансы всегда есть! Футбол тем и хорош, что он непредсказуем, — заявил Билялетдинов Vprognoze.

Специалист отметил, что доволен выступлением Грузии на текущем чемпионате Европы, ведь команда играет лучше, чем он ожидал.

После двух туров Грузия занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея на счету всего одно очко. Только победа в предстоящем матче позволит грузинам побороться за путёвку в плей-офф турнира.

Игра третьего тура Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится сегодня, 26 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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