Мбаппе даже за два матча превзошёл всю сборную Англии по ожидаемым голам на Евро-2024

Сборная Англии столкнулась с серьёзной критикой. Да, команда Гарета Саутгейта заняла первое место в своей группе на Евро-2024, но по качеству игры к англичанам остаются большие вопросы. За три игры групповой стадии «три льва» забили всего лишь два гола.

Показатель ожидаемых голов (xG) у сборной Англии соответствует итоговым двум забитым голам – он составляет 2,09. Любопытно, что у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе этот показатель выше – капитан сборной Франции выдал 2,33 xG. И это при том, что из-за травмы носа Мбаппе пропустил один из трёх матчей. На этот статистический факт обращает внимание The xG Philosophy.