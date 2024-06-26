Появилось видео из автобуса сборной Австрии после сенсации на Евро-2024

Сборная Австрии отметилась сенсацией на чемпионате Европы. Команда Ральфа Рангника с шестью очками заняла первое место в группе D, опередив такие команды, как Франция (пять очков) и Нидерланды (четыре очка).

В социальных сетях было опубликовано видео из автобуса с футболистами сборной Австрии. Радуясь своему успеху, подопечные Ральфа Рангника пели.

Свой матч 1/8 финала на Евро-2024 сборная Австрии проведёт во вторник, 2 июля. Соперник команды Ральфа Рангника определится позже – в среду вечером.

Отметим, что Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, ранее работал менеджером в «Локомотиве».