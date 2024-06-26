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Чемпионат Европы по футболу 2024

Появилось видео из автобуса сборной Австрии после сенсации на Евро-2024 видео

26 Июня 2024 • 14:16 Комментировать
Нидерланды
2:3
Австрия

Сборная Австрии отметилась сенсацией на чемпионате Европы. Команда Ральфа Рангника с шестью очками заняла первое место в группе D, опередив такие команды, как Франция (пять очков) и Нидерланды (четыре очка).

В социальных сетях было опубликовано видео из автобуса с футболистами сборной Австрии. Радуясь своему успеху, подопечные Ральфа Рангника пели.

 

Свой матч 1/8 финала на Евро-2024 сборная Австрии проведёт во вторник, 2 июля. Соперник команды Ральфа Рангника определится позже – в среду вечером.

Отметим, что Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, ранее работал менеджером в «Локомотиве».

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Сборная Австрии

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