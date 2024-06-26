Мор объяснил низкую результативность сборной Англии на Евро-2024

Футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о низкой результативности сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

«Они моментов создают мало, но даже тогда, когда момент создан, все равно никто не появляется в самой опасной для соперника зоне», — заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам группового этапа сборная Англии заняла первое место в группе С, сумев набрать пять очков. Стоит сказать, что в трех играх подопечные Гарета Саутгейта забили всего два гола, пропустив при этом один раз.

Свой матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Англия проведет 30 июня. Соперник англичан пока неизвестен.