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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мор объяснил низкую результативность сборной Англии на Евро-2024

26 Июня 2024 • 13:58 Комментировать
Англия
0:0
Словения

Футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о низкой результативности сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

«Они моментов создают мало, но даже тогда, когда момент создан, все равно никто не появляется в самой опасной для соперника зоне», — заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам группового этапа сборная Англии заняла первое место в группе С, сумев набрать пять очков. Стоит сказать, что в трех играх подопечные Гарета Саутгейта забили всего два гола, пропустив при этом один раз.

Свой матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Англия проведет 30 июня. Соперник англичан пока неизвестен.

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Евро-Футбол.Ру,
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