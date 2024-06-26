Игрок сборной Нидерландов расплакался после ранней замены

Во вторник на чемпионате Европы проходил матч между сборными Нидерландов и Австрии. Полузащитник Йоэй Веерман был заменён уже на 35-й минуте после нескольких ошибок на футбольном поле. После ухода с поля Веерман был очень расстроен. Сев на скамейку запасных, игрок даже заплакал. Соответствующие кадры распространились по социальным сетям.

Стоит сказать, что некоторые партнёры по сборной Нидерландов поддержали Веермана после замены.

Напомним, что сборная Нидерландов проиграла Австрии со счётом 2:3. Как следствие, «оранжевые» заняли только третье место в своей группе на Евро-2024.