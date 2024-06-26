Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок сборной Нидерландов расплакался после ранней замены

26 Июня 2024 • 13:58 Комментировать
Нидерланды
2:3
Австрия

Во вторник на чемпионате Европы проходил матч между сборными Нидерландов и Австрии. Полузащитник Йоэй Веерман был заменён уже на 35-й минуте после нескольких ошибок на футбольном поле. После ухода с поля Веерман был очень расстроен. Сев на скамейку запасных, игрок даже заплакал. Соответствующие кадры распространились по социальным сетям.

Стоит сказать, что некоторые партнёры по сборной Нидерландов поддержали Веермана после замены.

Напомним, что сборная Нидерландов проиграла Австрии со счётом 2:3. Как следствие, «оранжевые» заняли только третье место в своей группе на Евро-2024.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
сборная Нидерландов Йоэй Веерман

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июня
14:16
Появилось видео из автобуса сборной Австрии после сенсации на Евро-2024
12:38
Кирьяков: «Сейчас Австрия способна обыграть любого соперника»
25 Июня
22:58
Гакпо объяснил поражение от Австрии 1
22:52
Куман признал поражение от Австрии
22:47
Рангник: «Мы заслужили победу над Нидерландами»
22:36
Рангник высказался о первом месте сборной Австрии в группе с Францией и Нидерландами
22:35
Казанский подвел итоги матча между сборными Нидерландов и Австрии
21:42
Эксперты указали на интересный факт о Рангнике в сборной Австрии
21:30
Определён лучший игрок матча Нидерланды – Австрия
21:24
Четыре творца австрийского чуда: благодаря кому команда Рангника выиграла группу с Францией и Нидерландами 2
21:15
Сборная Австрии не выигрывала группу крупных турниров с 46 лет
20:57
Австрия завершила групповой этап победой, опередив в квартете Францию и Нидерланды 3
20:56
Сборная Австрии перестреляла Нидерланды в матче с пятью голами и выиграла группу с Францией и Польшей 1
20:44
Сборная Нидерландов снова сравняла и пропустила в третий раз от Австрии
20:22
Сборная Австрии повторно повела в игре с Нидерландами
20:10
Сборная Нидерландов забила австрийцам на второй минуте второго тайма
19:56
Сборная Австрии – лидер группы D на Евро-2024 к перерывам матчей третьего тура
19:23
На Евро-2024 зафиксировано уже 7 голов свои ворота
19:10
Сборная Австрии повела после автогола игрока голландцев
18:36
Ровно 36 лет назад сборная СССР проиграла финал чемпионата Европы
18:30
Нидерланды - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 1
18:03
Сборные Нидерландов и Австрии назвали составы на матч Евро-2024
13:06
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Австрия Евро-2024 — 25 июня 2024
10:30
Нидерланды – Австрия: Вероятные стартовые составы на матч Евро-2024
02:11
Нидерланды - Австрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:22
Актуальный прогноз и ставка на матч Нидерланды – Австрия Евро-2024 – 25 июня 2024
24 Июня
18:47
Нидерланды – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:12
Ставка и прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Австрия Евро 2024 - 25 июня 2024
23 Июня
05:40
Рискованная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Австрия Евро-2024 – 25 июня 2024
22 Июня
20:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Австрия Евро-2024 – 25 июня 2024
17:42
Габулов назвал вратаря, который стал открытием Евро-2024
01:45
Минус один: рассказываем о ситуации в группе D на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» «Спартак» принял решение по Промесу Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Сборная Венгрии вошла в историю Евро Та ну его: Из-за кого Германия едва не проиграла на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины
Спортивные новости
Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.06.24 в 19:00
Украина Украина
Бельгия Бельгия
4.20 3.70 1.85
Видео
26.06.24 в 19:00
Словакия Словакия
Румыния Румыния
2.75 3.20 2.65
Видео
26.06.24 в 22:00
Чехия Чехия
Турция Турция
2.95 3.30 2.45
Видео
26.06.24 в 22:00
Грузия Грузия
Португалия Португалия
12.00 6.00 1.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июня
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Фоден на Евро-2024 чаще пасовал вратарю, чем Кейну
14:42 · Чемпионат Европы 2024
Ринат Билялетдинов — о матче Грузии с Португалией: «Шансы всегда есть»
14:36 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе даже за два матча превзошёл всю сборную Англии по ожидаемым голам на Евро-2024
14:16 · Чемпионат Европы 2024
Появилось видео из автобуса сборной Австрии после сенсации на Евро-2024 видео
13:58 · Чемпионат Европы 2024
Мор объяснил низкую результативность сборной Англии на Евро-2024
13:58 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Нидерландов расплакался после ранней замены
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти извинился перед журналистом
13:24 · Чемпионат Европы 2024
Смородская: «Рангник - жулик от футбола, он ни при чём в успехе Австрии на Евро-2024»
13:15 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко сделал ставку на матч Грузия - Португалия
13:09 · Чемпионат Европы 2024
Дания обошла Словению на Евро-2024 из-за жёлтой карточки помощнику тренера – УЕФА
13:08 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Грузия - Португалия
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко рассказал, кто победит в матче Украина - Бельгия
12:39 · Чемпионат Европы 2024
Роналдо назвал вид спорта, который любит сильнее футбола
12:27 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «У сборной Украины нет шансов против Бельгии»
12:24 · Чемпионат Европы 2024
В Англии призвали уволить Саутгейта ещё до плей-офф Евро-2024
Все новости