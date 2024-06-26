Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень футбола, который показывают команды на Евро-2024.

«Хорошие матчи и очень интересный футбол. Скорость команды выдерживают высокую, и проходных матчей очень мало, зрелищности много. Хороший турнир, мне нравится», — сказал Колыванов.

26 июня пройдут четыре матча, после этого определятся все команды, которые пройдут в 1/8 финала Евро-2024. За прямыми текстовыми трансляциями матчей следить можно на портале LiveResult.ru.