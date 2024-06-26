Российский футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы Криштиану Роналду отличиться в матче против Грузии на Евро-2024.

«У него точно будут шансы, несомненно. Потому что оборона Грузии, даже когда пять защитников будут играть, техничным игрокам доставить пас в коридорчик не составит труда. Учитывая, что Роналду подскажет футбольное чутьё и хитрость, я думаю, он может отличиться впервые на этом Евро», — сказал Билялетдинов.

39-летний Роналду ещё не забивал на нынешнем чемпионате Европы. Встреча Грузии и Португалии состоится 26 июня, начало – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно на портале LiveResult.ru.