Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти извинился перед журналистом Дарио Риччи. Как сообщает Fanpage, журналист сообщил о звонке Спаллетти с извинениями. Ситуация была урегулирована.

Как известно, после ничьей между сборными Италии и Хорватии (1:1) на чемпионате Европы Спаллетти не понравился вопрос журналиста о составе команды.

«Сколько тебе лет? 51? Тебе ещё 14 лет заниматься онанизмом до моего возраста», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Италии прошла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе А. В 1/8 финала команда Лучано Спаллетти сыграет против Швейцарии, матч пройдёт 29 июня.