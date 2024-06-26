Смородская: «Рангник - жулик от футбола, он ни при чём в успехе Австрии на Евро-2024»

«Не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть. То же самое и с первым местом Австрии: так сложились звёзды, Рангник ни при чём», - передает слова Смородской «Чемпионат».