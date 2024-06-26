Смородская: «Рангник - жулик от футбола, он ни при чём в успехе Австрии на Евро-2024»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о работе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.
«Не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть. То же самое и с первым местом Австрии: так сложились звёзды, Рангник ни при чём», - передает слова Смородской «Чемпионат».
Напомним, что накануне сборная Австрии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Рангника заняли первое место в своей группе, опередив сборную Франции.
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