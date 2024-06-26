Павлюченко сделал ставку на матч Грузия - Португалия

Экс-форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о матче Грузии против Португалии в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы – 2024.

«Португалия слишком сильна, даже если выйдет не основной состав. Грузия будет биться, но выиграют все равно подопечные Мартинеса. Моя ставка - победа Португалии и обе команды забьют», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч Грузия – Португалия состоится в среду, 26 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Грузины с одним очком занимают четвертое место в группе, а португальцы (6) – первое.