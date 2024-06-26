Дания обошла Словению на Евро-2024 из-за жёлтой карточки помощнику тренера – УЕФА

Сборные Дании и Словении в группе С на Евро-2024 набрали по 3 очка, сыграли между собой вничью (1:1), выдали одинаковые показатели голов (2:2) и даже получили одинаковое количество карточек, если говорить о футболистах. Казалось, что датчане оказались выше по рейтингу квалификации, но нет. Теперь УЕФА подтвердил, что Дания финишировали выше всё-таки по очкам fair play. Дело в том, что ещё одна жёлтая карточка есть у помощника тренера сборной Словении. В итоге словенцы по fair play имеют показатель минус 7, а датчане – минус 6.

Напомним, что Дания и Словения уже обеспечили себе места в плей-офф чемпионата Европы.