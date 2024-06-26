Мостовой назвал точный счёт матча Грузия - Португалия

В рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 состоится встреча между сборными Грузии и Португалии. Своим мнением по этому матчу поделился эксперт Александр Мостовой.

«Поставлю на победу Португалии. Но также думаю, что давление и индивидуальные способности грузин сработают, и хотя бы раз они отличатся. Моя ставка – точный счет 1:2», - передает слова Александра «Всепроспорт».

Матч сборных Грузии и Португалии состоится сегодня, 26 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. После двух проведенных туров грузины занимают последнее место, а португальцы – первое.