Павлюченко рассказал, кто победит в матче Украина - Бельгия

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между сборными Украины и Бельгии в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Если выбирать тут фаворита, отдам предпочтение Бельгии. Она сильнее Украины. От Украины жду борьбы, но все же три балла тут наберут бельгийцы», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч сборных Украины и Бельгии состоится сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка подопечные Сергея Реброва занимают последнее место в группе Е, а команда Доменико Тедеско находится на второй позиции.