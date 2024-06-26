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Чемпионат Европы по футболу 2024

В Англии назвали главного фаворита Евро-2024

26 Июня 2024 • 12:47 Комментировать

Журналисты The Sun оценили шансы участников чемпионата Европы – 2024 победить на турнире. Главным фаворитом была названа сборная Англии, которая на групповой стадии один раз победила и дважды сыграла вничью.

В заключительном матче группы С подопечные Гарета Саутгейта расписали мировую с командой Словении со счетом 0:0. С пятью набранными баллами Англия финишировала на первом месте в своем квартете и пробилась в плей-офф турнира.

Евро-2024 проходит на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024

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Сборная Англии евро-2024
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