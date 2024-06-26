Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении Франции, Англии и Нидерландов на чемпионате Европы.

- Как отнеслись к поражению Нидерландов от Австрии?

- Очень неожиданный результат. Я надеялся, что Нидерланды сыграют хотя бы вничью. Но уж точно не потерпят поражение. Но они такие два гола фактически сами себе забили. Тяжело на что-то рассчитывать с такими грубыми ошибками в обороне. Хотя они все равно пройдут в плей-офф.

- Австрия выиграла группу D. Это удивило?

- Да. Это приятная неожиданность. Французы, которые стали вторыми, тоже хорошо играли, хотя у Мбаппе пока хромает реализация. Такое бывает у нападающих. Ты делаешь одно и то же, но сначала мячи залетают легко, а потом перестают. Мбаппе забил мяч с пенальти, и это ему поможет обрести уверенность. Он хорошо двигается, открывается, моментов у него куча. Здесь можно вспомнить Лукаку. Он выглядит просто супер, забивает, но его голы отменяют. Так бывает. Главное, чтобы дальше голы были. Мы же видели Мбаппе в финале чемпионата мира. Он сначала ничем не выделялся, а потом за пять минут забил три мяча.

- Насколько вас удивила ничья французов с поляками?

- Каждый готовится к этому турниру по-разному. Может, они были под нагрузкой, и еще не переварили ее. Возможно, эмоций не хватает после длинного сезона. Сейчас пойдут матчи на выбывание, и будет интересно посмотреть кто, чего и как. Это другая психология, цена ошибки.

- Считаете, французы могут существенно прибавить в матчах плей-офф?

- Команда-то опытная. Она может собраться в нужный момент. Ее не надо учить это делать. Там нет юнцов, которые не знают, как действовать в этой ситуации. Уверен, у французов проблем не будет.

- Для вас французы по-прежнему являются одними из основных претендентов на трофей?

- Каждый решает свои задачи на этом этапе. В плей-офф уже надо включаться на полную.

- Англия не справилась со Словенией. Это сенсация?

- Англичане решили свои задачи. Это главное. Команда у них хорошая. Она тоже может выстрелить. Самое главное – найти мотивацию. Сезон был длинный, и перестроиться тяжело. Задача тренера – это все нивелировать, зарядить ребят положительными эмоциями, наиграть стандарты, комбинации.

- Вылет сборной Сербии с Евро как воспринимаете?

- У сербов есть свои проблемы. Мы же видели, как играла их сборная с нами. Пока проблемы никуда не ушли. Хотя у них приехал из Саудовской Аравии нападающий Александр Митрович. Там он назабивал кучу мячей, а здесь другие скорости, и он к ним не был готов. От него многое зависело: и создание, и реализация моментов. А он в этом не преуспел. Поэтому Сербия просела.

Елена Григорьевская