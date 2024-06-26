Роналдо назвал вид спорта, который любит сильнее футбола

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо высказался о своих предпочтениях в видах спорта. По словам экс-звезды «Барселоны» и «Реала», в настоящий момент ему больше нравится теннис, чем футбол.

«Думаю, на сегодняшний день я люблю теннис больше, чем футбол. Это невероятно, но я не могу смотреть футбольные матчи. Мне они кажутся скучными», - слова Роналдо приводит Tennis_Majors.

С Роналдо иногда можно согласиться. Так, накануне оба вечерних матча чемпионата Европы завершились со счётом 0:0. С таким результатом завершились игры Англия – Словения и Дания – Сербия.

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