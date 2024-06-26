Кирьяков: «Сейчас Австрия способна обыграть любого соперника»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении Франции, Англии и Нидерландов на чемпионате Европы.

- Как отнеслись к поражению Нидерландов от Австрии?

- Не сказал бы, что для меня это стало сюрпризом. Если учитывать уровень и качество футболистов этой сборной, я думал, она займет второе место в группе, вслед за Францией. Но получилось так, что австрийцы стали первыми. У них получилось показать хороший футбол, несмотря на поражение в первом матче от Франции. Оно получилось не по делу. Уже тогда чувствовалось, что австрийцы могут рассчитывать на большее. И две следующие игры это подтвердили.

- Вчера они тоже вас порадовали?

- Вчера они вообще провели шедевральный матч против серьезного соперника. Австрия контролировала ход матча и выиграла по делу. Да, голландцы временами перехватывали инициативу, но это нормально, когда в каких-то отрезках игры доминирует соперник. Матч был на встречных курсах. Удивительно, что австрийцы не только выдержали, но и большую часть времени доминировали, показывая сильный футбол.

- Австрия выиграла группу с Францией и Нидерландами. Какие у нее перспективы?

- Она сейчас способна обыграть любого соперника. Теперь пойдут матчи на вылет, и будет много неожиданных результатов. Середняки будут преподносить сюрпризы. Стратегия будет строиться не на несколько матчей, а на конкретную игру. А когда идет игра на вылет - возможны любые варианты итога.

- Насколько вас удивила ничья французов с поляками, учитывая наличие Мбаппе в составе и отсутствие турнирной мотивации у Польши, которая уже вылетела с Евро?

- Задачу-минимум они уже выполнили. С четырьмя очками даже третье место проходило дальше. Понятно, что французы всегда фавориты и рассчитывают на большее. А в матче с поляками они немного давили на тормоза. Следующие игры будут более важными, чем эта, поэтому задача была спокойно доиграть, не растратив много сил на эту игру. Понятно, что в составе Франции есть много индивидуально сильных футболистов, которые за последние годы много чего выиграли. Поэтому у этой команды все равно высокий потенциал. Настоящую силу команд мы увидим в матчах на вылет.

- У Франции ни одного забитого мяча с игры и только одна победа в трех групповых матчах. Как прокомментируете?

- Первый матч всегда тяжелый, даже для таких сборных, как Франция. Во втором тайме у них не было Мбаппе. А без него они имеют проблем впереди. А в третьем матче они уже играли спокойно, думая об играх в плей-офф. Все у французов впереди. Свои голы они забьют. Когда будут действительно сильно в этом нуждаться.

- Англия не справилась со Словенией. Это сенсация?

- До вчерашнего матча Англия меня разочаровывала, но вчера выдала великолепный второй тайм. Она показала свою силу и потенциал.

- Но ведь англичане не выиграли.

- Все равно. Хотя в первом тайме на англичан было грустно смотреть. Я вообще хотел переключить на другую игру, но решил досмотреть. И не пожалел. Во втором тайме мне Англия очень понравилась, несмотря на то, что не смогла забить.

Елена Григорьевская