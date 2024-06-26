Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «У сборной Украины нет шансов против Бельгии»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

«У сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией. В группе очень сложная ситуация, поэтому бельгийцы достаточно уверенно и спокойно обыграют украинцев», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч сборных Украины и Бельгии состоится сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «жёлто-синие» находятся на последнем месте в таблице, а бельгийцы идут вторыми.