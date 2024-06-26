В Англии призвали уволить Саутгейта ещё до плей-офф Евро-2024

Сборная Англии заняла первое место в своей группе на чемпионате Европы, но не показала при этом качественной игры. Известный телеведущий Ричард Киз считает, что Футбольной ассоциации Англии нужно уволить Гарета Саутгейта ещё до плей-офф. Свой комментарий Киз дал после ничьей англичан со словенцами (0:0).

«Я в депрессии – этим вечером игра была ужасной. Смотря на то, как мы играли, я не думаю, что мы выиграем следующий матч, не говоря уже о турнире. Позвоните Гарри Реднаппу, он сидит в Дубае. Клопп не согласится, но Реднапп уже завтра сел бы в самолёт», - сказал Киз beIN Sports.

Имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии узнает в среду вечером.