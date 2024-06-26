Кобелев: «Роналду – это бренд»

Российский тренер Андрей Кобелев высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Роналду – это бренд, это Португалия, уверенность, спокойствие, подсказ. Наверно, любой тренер с удовольствием бы имел такого игрока в команде», — приводит слова Кобелева Metaratings.

По мнению специалиста, в свои 39 лет Роналду находится в отличной физической форме и ни в чем не уступает остальным игрокам.

На текущем Евро Роналду сыграл в двух матчах и записал на свой счет один ассист.

Отметим, что Португалия уже обеспечила себе путевку в плей-офф турнира после двух сыгранных туров.