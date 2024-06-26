Лунин, Кейн и другие: названы главные разочарования Евро-2024

Аналитики портала Football365 составили символическую сборную разочарований чемпионата Европы – 2024 по итогам групповой стадии турнира.

В число худших игроков попали следующие футболисты: Андрей Лунин (Украина), Тимоти Кастань (Бельгия), Вилли Орбан (Венгрия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Федерико Димарко (Италия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Доминик Собослаи (Венгрия), Антуан Гризманн (Франция), Усман Дембеле (Франция), Рафаэл Леау (Португалия), Гарри Кейн (Англия).

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем престижного турнира является сборная Италии, которая одолела Англию в серии пенальти.