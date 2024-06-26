Генич сделал прогноз на матч Чехия - Турция

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящей встрече между сборными Чехии и Турции в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Мой прогноз на эту встречу – «обе забьют». Но ничья не устроит Чехию. Придется ей рисковать, поэтому турки могут на контратаке подловить, ну или чехи все-таки додавят. Поэтому беру «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок между сборными Чехии и Турции состоится сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого матча чехи занимают третье место, а турки – второе.