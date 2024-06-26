Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал об интересе к игроку после матчей на Евро-2024

Агент словенского футболиста «Сочи» Вани Дркушича рассказал об интересе к игроку после проведённых трёх матчей на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, словенская национальная команда вчера сыграла вничью с Англией (0:0) и впервые в своей истории вышла в плей-офф Евро-2024, набрав на групповой стадии три очка.

- Могу сказать, что интерес к нему возрос, потому что он отлично сыграл в этих матчах на Евро. Но не могу ничего сказать сейчас по поводу его трансфера, - передаёт слова Младена Ратковицы «Чемпионат».

Ранее 24-летний футболист сборной Словакии поделился эмоциями после успеха своей национальной команды на Евро-2024.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Сочи» Дркушича вылетел из РПЛ, заняв последнее место в таблице.