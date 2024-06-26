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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич сделал прогноз на матч Грузия - Португалия

26 Июня 2024 • 11:45 Комментировать

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии сыграет против команды Грузии. Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Несмотря на то, что турнирного значения для португальцев эта игра не имеет, они все равно легко возьмут свое и выиграют минимум с разницей в 2 мяча. Победа Португалии с форой (-1,5)», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч между сборными Португалии и Грузии состоится сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой португальцы занимают первое место, а грузины – четвертое.

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