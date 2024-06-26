Эриксен стал рекордсменом сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен принял участие во вчерашнем поединке против национальной команды Сербии (0:0) в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

Как сообщает Opta, это 133-й матча для хавбека за сборную страны. 32-летний футболист стал новым рекордсменом по данному показателю. Кристиан побил рекорд защитника Симона Кьяера, в активе которого 132 встречи.

Сборная Дании набрала три балла на групповой стадии чемпионата Европы, проходящего в Германии. Команда финишировала на второй строчке в квартете и вышла в раунд плей-офф престижного турнира.