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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дркушич: «Весь мир видел, что мы оставили своё сердце на поле»

26 Июня 2024 • 11:25 Комментировать
Англия
0:0
Словения

Ваня Дркушич, игрок «Сочи» и сборной Словении, дал свой комментарий после ничьей с Англией на Евро-2024.

- Это что-то волшебное. Каждый из нас мечтал о чем-то подобном, когда маленьким мальчиком начинал свою футбольную карьеру. Не только наши болельщики, весь футбольный мир увидел, что мы оставили свое сердце на поле.

Мы действительно боролись, один за всех, все за одного, за герб на наших грудях. В конце концов мы добились успеха, и это чувство невероятное, - передаёт слова игрока пресс-служба УЕФА.

25 июня словенцы сыграли вничью с Англией (0:0) и заняли третье место в своей группе, что даёт команде право сыграть в плей-офф турнира.

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